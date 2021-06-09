Правительство допустило в будущем потерю мирового лидерства России по экспорту газа в мире Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Правительство России допустило, что РФ в 2024 году может потерять лидерство по объемам экспорта газа в мире. Об этом свидетельствуют данные плана мероприятий по реализации Энергетической стратегии страны до 2035 года.

В документе отмечается, что в ближайшие два года государство сохранит за собой первую строчку в тройке лидеров крупнейших поставщиков голубого топлива на международный рынок. Однако перспективы на 2024 год говорят о том, что в будущем Россия либо удержит текущую позицию, либо позволит себе отказаться и стать вторым по величине экспортером ресурса. Об этом пишут РИА Новости.

Основным источником сбыта для российского голубого топлива является европейский рынок. По данным ОПЕК, в 2019 году РФ экспортировала около 261 миллиарда кубометров газа. Далее в списке крупнейших поставщиков следует Катар с объемом экспорта 143 миллиарда кубометров, на третьей строчке расположились США с показателем 132 миллиарда.

Ранее глава Минприроды Александр Козлов оценил уровень запасов нефти и газа в России и рассказал, на сколько еще лет нашей стране хватит этих природных ресурсов. По его словам, обеспеченность всех запасов нефти при существующей добыче составляет 59 лет, природного газа - 103 года.