Госдума приняла закон о бесплатном втором высшем образовании в области искусств Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В среду, 9 июня, Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о бесплатном втором высшем образовании в области искусств. Поправки вносятся в закон «Об образовании».

Как говорится в пояснительной записке, принятие закона дает возможность получить бесплатно второе или последующее высшее образование, а также продолжить трудовую деятельность по ряду творческих профессий гражданам, которые ранее уже имели высшее образование, при наличии у них соответствующих творческих способностей.

Уточняется, что наличие творческих способностей, необходимых для поступления на определенные специальности и направления подготовки в области искусств, будет определяться по результатам вступительных испытаний, которые проводят при приеме в высшее учебное заведение.

Перечни таких образовательных организаций, специальностей высшего образования, на которые осуществляется бюджетный прием будут утверждаться российским правительством.