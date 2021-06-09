Доктор Мясников: новый коронавирус пришёл навсегда Фото: Алексей БУЛАТОВ

Коронавирусная инфекция пришла навсегда, и заняла своё устойчивое место среди других вирусов, вызывающих острые респираторные заболевания. Так прокомментировал врач Александр Мясников прокомментировал то, что суточный прирост по заболевшим в России уже долгое время остается в пределах 8-10 тысяч.

Мясников заявил, что новый коронавирус занял то же место, что и четыре предыдущих «старых», известных с 60-х годов, коронавирусов, «как вирусы гриппа, аденовирусов и «имя им -легион!». Специалист предложил «с таким же упорством» проводить каждый день тесты и на другие вирусы, публикуя ежедневные данные. «И там будет идти счёт на десятки тысяч!», - отмтеил он.

Доктор напомнил, что в день в стране регистрируют по 2 500 инфарктов, по 2 000 новых случаев онкологии, «да и многое другое».

«Надо принять факт, что какое-то количество людей ежедневно чем-то заболевает, в том числе и ковидом. Только в отличие от многих болезней ковид (и его тяжелое течение) можно предотвратить. Да - сегодня можно. Надо научиться сосуществовать с новым коронавирусом, как мы привыкли ко всему другому», - заявил он, посоветовав понимать, что будут новые волны и быть к ним готовыми.

Мясников рекомендовал вести здоровый образ жизни, «двигаться, снижать вес, избавиться от вредных привычек, вакцинироваться- и не только от КОВИД».