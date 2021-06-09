В Москве усилят контроль за ношением масок и перчаток Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве усиливается контроль за ношением масок и перчаток в общественных местах. Об этом сообщил Главконтроль.

Начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков сообщил об ухудшении эпидемиологической обстановки и росте числа заболевших. Как он отметил, контроль за использованием средств индивидуально защиты усилят на общественном транспорте и в метро, а также в торговых и развлекательных центрах.

Данчиков отметил, что за нарушение требований предусмотрен штраф от четырех до пяти тысяч рублей.

Тем временем мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в столице остается сложной, но вводить локдаун никто не собираются, но призвал вакцинироваться.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в России за минувшие сутки зарегистрировали 10 407 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, из них 4 124 выявили в Москве. Таким образом, по состоянию на среду, 9 июня 2021 года, общее число заболевших коронавирусом за все время пандемии в стране возросло до 5 156 250 человек.