Путин: Россия должна нарастить свою долю на мировом рынке поставок гелия

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Россия должна нарастить свою долю на мировом рынке поставок гелия, которая на сегодняшний день составляет только 3 процента. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин во время церемонии запуска Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ).

По его словам, после выхода на полую мощность в 2025 году завод ежегодно будет перерабатывать 42 миллиарда кубических метров природного газа, и производить порядка 60 миллионов кубических метров гелия. «Такой объем позволит России обеспечить внутренний спрос на этот газ, а также занять одну из ведущих позиций по его поставкам на мировом рынке», - заявил президент.

Путин отметил, что на глобальном рынке в данной сегодня лидирует США, которые занимают 56 процентов, а также Катар с 28 процентами, в то время как доля России составляет всего 3 процента. «Мы существенным образом нарастим эти возможности», - отметил он.

Путин также отметил, что запуск подобных современных производств, как Амурский газоперерабатывающий завод, означает «появление тысяч новых рабочих мест для квалифицированных специалистов, рост налоговых поступлений, создание транспортной инфраструктуры, жилья, социальных объектов».