Тысячелетнее куриное яйцо обнаружили в Израиле

В Израиле обнаружили тысячелетнее куриное яйцо. Фото: Управление древностей Израиля

Управление древностей Израиля сообщило, что при раскопках в израильском городе Явне обнаружили куриное яйцо возрастом около тысячи лет.

- Фрагменты яичной скорлупы находили и ранее, например, в Граде Давида, в Кейсарии и Аполлонии, но из-за хрупкости яичной скорлупы почти не сохранились целые куриные яйца. Даже на мировом уровне это чрезвычайно редкая находка, — рассказал доктор Ли Перри-Галь.

Археолог Алла Нагорская сообщила, что яйцо сохранилось, так как находилось в колодце с нечистотами. В Управлении древностей Израиля добавили, что узнать, как яйцо оказалось в колодце не выйдет. Однако на дне колодца также найдены три костяные куклы исламского периода, которые использовались в качестве игрушек.

Ранее в Ростовской области археологи обнаружили древнюю фарфоровую посуду, привезенную из Китая на территорию современного Азова несколько веков назад. Примерно 700 лет назад донской город был одним из центров торговли, связывающим западные и восточные цивилизации.