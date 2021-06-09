Захарова назвала приговор генералу Младичу лицемерным Фото: Михаил ФРОЛОВ

Приговор бывшему командующему армией сербов Боснии и Герцеговины генералу Ратко Младичу является лицемерным после оправдания других участников конфликта в Югославии, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Международное правосудие характеризуется предвзятостью, исторические факты и контекст тех событий не берутся в расчет, отметила дипломат, чьи слова приводятся на сайте МИД РФ. Она подчеркнула, что Гаагский суд «подрывает попытки урегулировать конфликт на Балканах и восстановить доверие в регионе».

Как заявила Захарова, в ходе судебного процесса над Младичем были нарушены базовые права обвиняемого. Так, суд проигнорировал заявления родных и адвокатов Младича, просивших оказать ему адекватную медицинскую помощь. Кроме того, представители генерала не получали полную информацию о состоянии здоровья Младича, а независимые врачи не имели к нему допуска, подчеркнула представитель МИД РФ.

Захарова выразила надежду, что деятельность Остаточного механизма по делам бывшей Югославии завершится в самое ближайшее время, «после чего эта постыдная глава в истории международного уголовного правосудия будет закрыта».

Как писал сайт kp.ru, накануне суд в Гааге утвердил пожизненный приговор Младичу «за геноцид и нарушение законов войны».