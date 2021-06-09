Депутат Лысаков усомнился в правильности решения снизить скорость машин в городе до 30 км/ч

В Госдуме прокомментировали снижение скорости в городе до 30 км/ч Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Дорожная инфраструктура России не готова к понижению максимальной скорости движения транспорта в городе до 30 километров в час. Такое мнение выразил депутат Госдумы, член комитета по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков в ответ на предложенную инициативу.

«У нас же не та дорожная инфраструктура, как в Европе: в Москве много всего настроено, много знаков, путаница. Есть ввести 30 км/ч, город вообще встанет. Стройте подземные переходы для пешеходов, не надо доходить до абсурда», — цитирует Лысакова Газета.Ru.

Политик отметило, что существует множество других методов улучшить дорожную ситуацию и статистику ДТП в черте города. Кроме того Лысаков добавил, что если скорость необходимо ограничить лишь на некоторых участках, это можно сделать знаками, а не вносить поправки в федеральный закон.

«Есть менять это федеральными законами, человек будет все время путаться, думать, смотреть на спидометр, а не на дорогу, у нас от этого будет больше жертв», — добавил депутат.

Напомним, ранее инициативу снизить максимальную скорость в городах и населенных пунктах до 30 километров в час поддержали в ГИБДД. При этом ограничение будет касаться определенных улиц, где существует повышенный риск сбить пешехода, пишет газета «Известия».