Умер Василий Бородин, известный поэт из Москвы

Умер Василий Бородин, поэт из Москвы. Фото: соцсети

В Москве умер российский поэт Василий Бородин. Ему было 38 лет. Об этом сообщила подруга Бородина у себя в Facebook. Сообщается, что мужчина недавно упал и ударился головой, после чего, вероятно, не обратился к врачу.

Бородин начал печататься в журналах с 2005 года. За это время его стихи выходили в "Воздухе", "Новом мире", "TextOnly", "Волге", "Урале", публиковались на сайтах "Новая камера хранения", "Сетевая словесность", "Черновик", в альманахе "Белый ворон". Поэт выпустил несколько сборников стихов — "Луч. Парус", "P.S. Москва — Город-Жираф", "Цирк „Ветер“, "Дождь-письмо", "Лосиный остров", "Пес", "Машенька".

Поэт был лауреатом премий имени Андрея Белого (2015), "Московский счет" (2016), "Белла" (2017).

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