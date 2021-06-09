В США признали, что Россия в последние годы расширила свое влияние в мире

В Америке признали, что Россия в последние годы расширила свое влияние в мире Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман заявила, что Россия в последние годы расширила свое влияние на мировой арене.

- Мы понимаем, что Россия является (постоянным) членом Совета Безопасности (ООН), мировой державой, громко заявила о себе в тех частях света, где, возможно, дело не обстояло таким образом ранее. Как было в Сирии, — сказала она.

Шерман добавила, что американское правительство трезво оценивает "амбиции господина Путина" и стремится к предсказуемым и надежным отношениям с Россией.

Ранее заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва готова "хоть на следующий день" после переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена восстановить нормальную работу посольств, если американская сторона проявит настрой. По его словам, МИД РФ в контакте с американскими коллегами сделает все, чтобы повысить шансы на позитивный итог встречи президентов.