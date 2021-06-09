Путин: никаких гарантий невступления Украины в НАТО нет

Владимир Путин заявил, что никаких гарантий вступления Украины в НАТО нет Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил, что никаких гарантий невступления Украины в НАТО нет. Российский лидер не разделяет мнения тех, кто посмеивается над этим. По его мнению, Киев мог просто преждевременно озвучить свое вероятное членство в альянсе.

Путин отметил, что в случае вступления Украины в НАТО подлетное время ракет до Москвы составит от семи до десяти минут. Также он сообщил, что половина украинцев не хотят, чтобы их страна вступала в альянс.

- Большинство, по последним данным, 50% жителей Украины не хотят вступления в НАТО, и это - умные люди, я говорю без всякой иронии. Они понимают, что не желают быть на линии огня, — отметил президент РФ.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен прокомментировал ряд вопросов, связанных с Украиной, в том числе он оценил ее возможность вступления в НАТО.По его словам, для того, чтобы стать членом организации у Украины "есть все необходимые инструменты". Однако он отметил, что пока речь идет лишь о движении украинской стороны в "сторону готовности к членству в будущем".