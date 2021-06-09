На военной базе США произошла стрельба

На американской военной базе произошла стрельба Фото: REUTERS

В американском городе Сан-Антонио, штат Техас произошла стрельба на базе военно-воздушных сил страны "Лаклэнд". Об этом сообщил Twitter-аккаунт самой базы.

Всем находившимся на базе была отдана экстренная команда — уйти в укрытие.

- Предупреждение об активном стрелке для всего персонала "Лаклэнд". Всему персоналу базы немедленно выполнить процедуры блокировки и укрыться, — говорится в сообщении базы.

Информации о деталях произошедшего пока нет. Подробности о личности стрелка или пострадавших тоже отсутствуют.

В начале апреля капитолий в США был полностью закрыт из-за угрозы безопасности. Возле Капитолийского холма произошла стрельба. Неизвестный решил протаранить КПП Капитолия на автомобиле. После столкновения с ограждением, водитель вышел из машины и достал нож. Охране пришлось открыть огонь.