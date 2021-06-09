Российский военный погиб при подрыве бронеавтомобиля в Сирии

Военный из России погиб при подрыве бронеавтомобиля в Сирии Фото: REUTERS

Российский военнослужащий погиб в результате подрыва бронеавтомобиля в сирийском городе Хасеке. Еще трое человек госпитализированы. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

- 9 июня при проверке маршрута патрулирования российской военной полиции в провинции Хасеке Сирийской Арабской Республики произошел подрыв бронеавтомобиля на неустановленном взрывном устройстве. В результате подрыва один российский военнослужащий от полученных травм скончался, — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что следовавших с ним троих военных, которые получили ранения, доставили в больницу, где им оказали необходимую медпомощь.В Минобороны добавили, что жизням пострадавших ничего не угрожает, а ведомство окажет помощь и поддержку родным погибшего россиянина.

В 2016 году российский военный советник погиб от множественных осколочных ранений на артиллерийских позициях возле города Сальма, освобожденного сирийской армией в середине января. Этот город - последний крупный населенный пункт у сирийско-турецкой границы в провинции Латакия.