National Geographic объявил о существование пятого океана на Земле Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Специалисты Национального географического общества США признали существование пятого океана на Земле, который называется Южным.

Теперь, начиная с 8 июня 2021 года организация начнет отмечать его на картах. Об этом сообщает National Geographic.

До этого, термин Южный океан ученые использовали для обозначения морей, окружающих Антарктиду, однако до сих пор не существовало международного соглашения, обозначающего границы пятого океана.

Что касается текущей ситуации, то специалисты обсуждали, обладают ли воды Антарктики уникальными характеристиками, которые позволили бы дать им такое название, или было бы правильнее относить их к южным областям Индийского, Атлантического и Тихого океанов.

Однако теперь этот термин будет применяться в качестве названия к водам, окружающим Антарктиду. Он также будет распространяться на воды, простирающиеся до 60 градусов южной широты за исключением Пролива Дрейка и моря Скоша.