Шесть человек погибли в ДТП с автобусом в Свердловской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Свердловской области пассажирский автобуса наехал на остановку КПП. В результате случившегося погибли шесть человек, еще четыре гражданина пострадали.

- В ЗАТО Лесное, поселок Горный, на улице Калинина автобус наехал на остановку КПП завода в результате отказа тормозов. Предварительно, пострадали десять человек, из них шестеро погибли, - рассказал РИА Новости источник.

По предварительным данным, ДТП могло произойти из-за отказа тормозов. На месте работают экстренные службы, специалисты выясняют все детали происшествия.

Ранее сайт kp.ru писал, что в Перу в провинции Либертад произошла смертельная авария. По меньшей мере 17 человек погибли в результате падения пассажирского автобуса в ущелье, еще шесть граждан пострадали. По предварительным данным, водитель транспорта вез 33 пассажира, но в пути следования не справился с управлением автобуса и вылетел с трассы. Транспортное средство с людьми рухнуло в ущелье с высоты 200 метров.