Известия: в России обнаружили около 2 тысяч опасных для окружающей среды объектов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ставрополье и Красноярский край стали регионами с самым большим количеством объектов, представляющих опасность для окружающей среды.

Как передает газета «Известия» со ссылкой на Минприроды России, в Ставрополье и Красноярском крае обнаружено около 260 и 170 свалок и заброшенных площадок, соответственно.

Всего, согласно приведенным ведомством данным, регионы страны обнаружили у себя 1,9 тысячу объектов накопленного вреда окружающей среде. Как сообщили в министерстве, перечень объектов первоочередной ликвидации будет сформирован после оценки их влияния на здоровье людей, а также продолжительность их жизни.

Ведомство уточнило, что до 2024 года предусмотрено проведение 88 акций по устранению наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и 191 природоохранного мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок в черте города.