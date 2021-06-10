Депутат Рады назвал будущим президентом Украины «боксера-сутенера»

Виталий Кличко Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мэру Киева Виталию Кличко прочат кресло главы государства на предстоящих президентских выборах в Украине. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины Илья Кива.

Депутат отметил, что, судя по всему, бывший боксер будет кандидатом «от США», указав на недавний приезд на Украину государственного секретаря США Энтони Блинкена. По его словам, во время этого визита действующему украинскому президенту Владимиру Зеленскому «вручили чёрную метку». «Ему показали на выход», - сказал парламентарий в эфире телеканала «Первый независимый».

Кива заявил, что «американские кураторы» хотят посадить в президентское кресло Кличко, вокруг которого американцы сегодня собирают отдельных политиков, а также.

Украинский депутат назвал мэра Киева «боксером-сутенером», поскольку все в городе знают, что он отвечает за все публичные дома украинской столицы. Кива утверждает, что градоначальник сам живет в доме, где находится подобное заведение.

«Вот этого сутенёра-боксёра-мэра Кличко увидели, как возможного будущего президента нашей страны», - заявил депутат.

По его словам, к киевскому мэру уже примкнул и бывший президент Украины Пётр Порошенко, которого Кива назвал «мародёром». Однако украинский депутат отметил, что эти слова являются его субъективным мнением и личной оценкой происходящего.