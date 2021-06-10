В России 10 июня 2021 выявлено 11 699 случаев заражения коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

В России за минувшие сутки выявили 11 699 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, по состоянию на четверг, 10 июня 2021 года, общее число заразившихся COVID-19 за все время пандемии в стране возросло до 5 167 949 человек. Такие данные приводит Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Согласно приведенным данным, за прошедшие 24 часа случаи заболевания коронавирусом выявили во всех 85 российских регионах. При этом из заразившихся около 15,7 процентов не имели клинических проявлений болезни.

Наибольшее число инфицированных зарегистрировали в Москве, где ежесуточный прирост составил 5 245. Второе место по количеству заболевших COVID-19 остается за Санкт-Петербургом, где заразилось 859 человек. Тройку замыкает Московская область с показателем 801.

Кроме того, за прошедшие сутки зафиксировали 383 летальный исход, а выздоровели 10 096 пациентов с коронавирусом. За весь период пандемии жертвами инфекции в стране стали 125 278 заразившихся, всего выздоровело 4 771 995 человек.