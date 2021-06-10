Чукотка стала регионом с самыми высокими зарплатами

Названы регионы с самыми высокими и самыми низкими зарплатами Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Аналитики назвали российские регионы с самыми высокими зарплатами. Оказалось, что больше всего в начале 2021 года зарабатывали жители Чукотки, здесь средняя зарплата за январь — февраль 2021 года составила 122,9 тысячи рублей.

На втором месте расположился Ямало-Ненецкий АО со средней зарплатой 108,4 тысячи рублей. Далее идут Москва (99,5 тыс. рублей), Магаданская область (98,6 тыс. рублей) и Сахалинская область (93,4 тыс. рублей), пишет RT.

Также в десятку регионов с самыми высокими средними зарплатами вошли Ненецкий автономный округ, Камчатский край, Тюменская область с автономными округами, Ханты-Мансийский АО и Якутия. Средние зарплаты здесь составили от 73 до 90 тысяч рублей.

Самые низкие средние зарплаты в начале 2021 года были зафиксированы в Ивановской области (27,6 тысяч рублей), Дагестане (28,7 тысяч рублей), Чечне (28,8 тысяч рублей). Также в пятерку антилидеров попали Кабардино-Балкария с зарплатой 28,9 тысячи рублей и Алтайский край – 29 тысяч рублей, передает телеканал «360».

Напомним, ранее инвестор Федор Сидоров рассказал, какой бизнес можно открыть с 50 тысячами рублей. По словам эксперта, на эти деньги можно запустить небольшое производство или открыть собственный магазин, передает «Свободная пресса».