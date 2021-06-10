Байден и Джонсон согласуют новую Атлантическую хартию по «защите демократии»

Борис Джонсон Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе своей первой встречи, которая состоится в четверг, 10 июня, согласуют новую Атлантическую хартию по «защите демократии». Об этом сообщила канцелярия главы британского правительства.

Как уточняется, Атлантическая хартия, которая была подписана в 1941 году премьер-министром Великобритании Уинстоном Черчиллем и 32-м президентом США Франклином Рузвельтом, включала соглашения о продвижении демократии и свободной торговли, новый документ 2021 года признает, что, хотя мир сильно изменился с 1941 года, но «ценности Великобритании и США остаются неизменными».

«Раньше наши страны сотрудничали при построении мира после Второй мировой войны, а теперь мы будем прикладывать совместные усилия, чтобы ответить на вызовы, стоящие перед планетой на сегодняшний день,», - приводит Financial Times заявление офиса британского премьера, где указали на общие интересы в глобальной обороны и безопасности, а также восстановлении экономик двух стран после коронавируса и борьбе с изменением климата.

Отмечается, что новая Атлантическая хартия будет состоять из восьми ключевых тем, включая меры по борьбе с изменением климата, пандемией коронавируса, а также кибератаками.

Также ожидается, что Джонсон и Байден в ходе встречи, которая пройдет в английском графстве Корнуолл, договорятся о возобновлении авиасообщения между Великобританией и США.