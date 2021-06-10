Обвиняемый в шпионаже в пользу России польский журналист не признал вину Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Польский журналист, задержанный по обвинению в шпионаже в пользу России, не признал свою вину. Об этом рассказал пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин.

«Януш Н. не признал свою вину», - сообщил пресс-секретарь министра, отметив, что, обвиняемый в ходе следствия «дал показания и пояснения».

Как писал сайт kp.ru, сегодня, 10 июня, в прокуратуре республики сообщили о задержании, которое произошло 31 мая. По их данным, польский журналист «вел деятельность в пользу России, которую активизировал после того, как ранее по подозрению в шпионаже был задержан его коллега». В заявлении отмечалось, что задержанный вел свою деятельность на территории Польши, Европейского союза и «других стран» для «ослабления позиций» Варшавы и Евросоюза и на международной арене. Уточняется, что Янушу грозит до десяти лет лишения свободы.