Умерла Лариса Шойгу, депутат Госдумы, сестра министра обороны. Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Умерла Лариса Шойгу, депутат российской Государственной думы от партии «Единая Россия» и сестра министра обороны России Сергея Шойгу. Об этом в четверг, 10 июня, сообщил глава думских единороссов Сергей Неверов на своей странице в социальной сети Facebook.

"Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким в связи со смертью Ларисы Кужугетовны. Она была замечательным человеком, беззаветно преданным своей родной республике Тыва. Долгие годы она защищала интересы республики в Госдуме. Лариса Кужугетовна заслужила любовь и уважение среди коллег и в самых широких кругах общественности. Ее смерть – огромная потеря для всех нас", написал он.

Причины смерти руководитель фракции в нижней палате пока что не уточнил.

Лариса Шойгу родилась 21 января 1953 года. В Государственной думе России она занимала должность заместителя председателя Комитета по контролю и регламенту, работала в нижней палате с пятого созыва. Она приходится старшей сестрой министру обороны РФ Сергею Шойгу.