ВОЗ: уровень вакцинации в Европе недостаточен для предотвращения новой вспышки коронавируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Уровень вакцинации от коронавирусной инфекции в Европе недостаточен для того, чтобы предотвратить повторной вспышки COVID-19. Такое заявление сделали во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«Охват вакцинацией далеко не достаточен для защиты региона от новой вспышки», - сказал директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге.

По его словам, в регионе снижается общее число инфицированных коронавирусом, госпитализированных и скончавшихся от COVID-19, однако местным властям не стоит преждевременно избавляться ограничительные меры, как это было сделано летом прошлого года.

«В течение прошлого лета количество заболевших постепенно росло среди более молодых возрастных групп, затем среди старших возрастных групп, что привело к разрушительной вспышке, карантинам и смерти людей осенью и зимой», - напомнил он.

Как писал сайт kp.ru, накануне ВОЗ сообщило, что заболеваемость коронавирусом в мире за прошедшую неделю снизилась на 15 процентов. В Европе этот показатель снизился на 17 процентов.