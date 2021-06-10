Автоэксперт поддержал введение добровольного техосмотра при оформлении ОСАГО Фото: Евгения ГУСЕВА

Директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев поддержал предложение ГИБДД сделать техосмотр добровольным. Если предложение будет принято, то водителям не придется предъявлять диагностическую карту по итогам техосмотра для оформления полиса ОСАГО.

- Много лет выступаем в поддержку данной инициативы. Если у вас, допустим, автомобиль до 10 лет, точно можно сделать добровольное ТО. Собственников нужно стимулировать проходить ТО, а не заставлять, - отмечает Канаев в беседе с RT.

При этом эксперт подчеркивает, что совершено разные вещи – свой автомобиль и автомобиль в найме. Автомобили из второй категории должны проходить ТО в обязательном порядке.

- Ведь может получиться так, что водитель работает, ему плевать на состояние, он зарабатывает деньги, - рассуждает эксперт. – если же человек ездит сам, возит семью, то он себе не враг. В целом никакого ущерба безопасности мы не видим.

Министерство внутренних дел России предложило ввести добровольный технический осмотр для личных легковых автомобилей. Об этом заявил в четверг, 10 июня, глава российской Госавтоинспекции Михаил Черников.