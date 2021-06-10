Власти Женевы сравнили саммит Путина и Байдена со встречей Горбачева и Рейгана

Власти Женевы сравнили саммит Владимира Путина и Джо Байдена со встречей Михаила Горбачева и Рональда Рейгана Фото: REUTERS

Женевские власти считают исторической предстоящую встречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

- Вилла Ла-Гранж 16 июня 2021 года примет встречу американского и российского президентов. Это произойдет по прошествии 36 лет после другой исторической встречи в Женеве американского президента Рональда Рейгана и главы Советского Союза Михаила Горбачева, — заявили в Административном совете Женевы.

Совет считает огромной честью, что вилла Ла-Гранж была выбрана местом встречи двух лидеров, и пожелал "плодотворных и конструктивных переговоров" Путину и Байдену.

Напомним, 10 июня появилась информация, что Владимир Путин и Джо Байден проведут свою встречу, которая запланирована на 16 июня, в знаменитой вилле Ла Гранж в Женеве. Швейцарская полиция и армия закрыли два парка, окружающих виллу, а также установили баррикады и колючую проволоку. Вилла Ла Гранж расположена посреди парковой зоны на левом Женевского озера. Здание окружают деревья секвойи, кусты роз и старинные фонтаны.