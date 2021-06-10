Путин поздравил Ухнаагийн Хурэлсуха с избранием на пост президента Монголии Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин поздравил Ухнаагийн Хурэлсуха с победой на выборах президента Монголии. Глава государства в четверг, 10 июня, направил поздравительную телеграмму своему коллеге, сообщается на официальном сайте Кремля.

- Итоги голосования в полной мере подтвердили ваш высокий политический авторитет. Выражаю надежду, что ваша деятельность на посту президента Монголии будет способствовать дальнейшему упрочению отношений всеобъемлющего стратегического партнёрства между Российской Федерацией и вашим государством, - отметил Владимир Путин в своей телеграмме.

Напомним, вчера стало, что глава правящей Монгольской народной партии Ухнаагийн Хурэлсух победил на общенациональных выборах на пост президента страны. За его кандидатуру на выборах проголосовали более 776 тысяч избирателей (около 70% избирателей).