Мария Захарова ответила Европе: «Хотите омлет — бейте свои яйца» Фото: Михаил ФРОЛОВ

Официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова прокомментировала слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о санкциях Евросоюза против Белоруссии.

Боррель, выступая в Европарлементе 8 июня, заявил, что Европа должна продолжать оказывать давление на Минск и поддерживать гражданское общество. Представитель Евросоюза призвал «сфокусировать санкции на Лукашенко и его окружении», избегая влияния на обычных граждан. При этом он сказал, что «нельзя приготовить омлет, не разбив яиц».

- Судя по всему, наши партнеры из Евросоюза решили во всем руководствоваться правилом: цель оправдывает средство, когда целым рядом столь дорогих Брюсселю принципов в случае необходимости вполне можно и поступиться. Это касается и побочных эффектов санкций в отношении Белоруссии. Хочется ответить господину Жозепу Боррелю: хотите омлет, бейте свои яйца, - подчеркнула Мария Захарова на брифинге в четверг, 10 июня.

Ранее сайт kp.ru писал, что, по словам российского посла в Белоруссии Евгения Лукьянова, Россия не бросит Минск в случае введения Евросоюзом новых санкций в отношении республики.