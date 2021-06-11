Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество11 июня 2021 0:01

Правительство направит 27 миллиардов рублей для погашения ипотеки многодетным

Мишустин отметил, что граждане довольно активно пользуются данной программой
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Правительство направит 27 миллиардов рублей для погашения ипотеки многодетным

Правительство направит 27 миллиардов рублей для погашения ипотеки многодетным

Фото: Влад КОМЯКОВ

Правительство России дополнительно направит 27 миллиардов рублей на программу погашения ипотеки на сумму 450 тысяч рублей для многодетных семей. Об этом 10 июня сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

- Правительство продолжает поддерживать семьи, где родился третий и последующие дети, они получают по 450 тысяч рублей, которые могут использовать на погашение ипотечных кредитов <...> Направим сегодня более 27 миллиардов рублей, - рассказал Мишустин во время совещании с членами кабмина.

Также премьер отметил, что граждане довольно активно пользуются данной программой, в связи с чем нужно дополнить сумму, которая ранее была предусмотрена в федеральном бюджете.