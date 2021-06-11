Опрос: для финансовой независимости россиянам нужна зарплата 74,9 тысячи рублей Фото: Артем ЛЕНЦ

Большинство россиян считают, что для ощущения финансовой независимыми им необходимо иметь ежемесячный доход примерно 74,9 тысячи рублей. Такие данные приводит исследование СК «Сбербанк страхование жизни».

Как передает РБК со ссылкой на исследование, сами себя финансово независимыми назвал почти две трети (63%) опрошенных. Уточняется, что больше всего людей, считающих себя финансово самодостаточными, живут в Новосибирске, Хабаровске и Владивостоке - по 74% граждан.

Большинство опрошенных (82%) назвало главным критерием финансовой независимости достойную зарплату. Самая высокая планка в отношении этого дохода у жителей Москвы (104,4 тысяч рублей). В тройку также попали респонденты из Санкт-Петербурга (98,5 тысячи рублей) и Владивостока (92,7 тысячи рублей).

Треть россиян (33%) считает важным фатом самодостаточности накопления. В среднем по стране эта сумма составляет 3,4 миллиона рублей. Больше всего стремятся накопить в Москве (6,39 миллиона рублей), а также в Кемерово - 4,2 миллиона рублей и Питере - 4,12 миллиона рублей.

Респонденты отметили, что среднестатистический россиянин становится финансово независимым в 26 лет. Однако сами опрошенные стали или хотели бы стать материально свободными в 24,4 года.

Опрос проводился в 37 российских городах с населением более 500 тысяч человек.