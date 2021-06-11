Семьи с детьми смогут покупать билеты на поезда дальнего следования по льготным тарифам Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Семьи с детьми, которые путешествуют по России, смогут покупать билеты на поезда дальнего следования по льготным тарифам. Постановление о правилах субсидирования новой программы подписал премьер-минристр Михаил Мишустин. Об этом говорится на официальном сайте правительства.

«Разницу между обычной ценой и ценой со скидкой перевозчикам возместит государство», - говорится в сообщении.

В документе уточняется, что льготные тарифы будут действовать для поездок в купейных вагонах в поездах дальнего следования всех категорий, и в любом направлении. Билеты со скидкой смогут купить семьи с одним ребенком или несколькими детьми до 18 лет.

Как отмечается, льготный тариф будет рассчитываться по специальной формуле - разница между стоимостью билета по выбранному маршруту в купе и 50 процентами его стоимости в плацкартном вагоне. Подобной программой можно будет воспользоваться как при самостоятельных поездках, так и путешествиях с организованными турами.

На субсидирование льготных тарифов в этом году будет выделено свыше 1,3 млрд рублей. Средства уже предусмотрены в федеральном бюджете.