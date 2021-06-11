В Роспотребнадзоре сообщили об онемении конечностей у некоторых переболевших COVID Фото: pixabay

Некоторые переболевшие коронавирусом россияне пожаловались на онемение конечностей и снижение чувствительности, сообщила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

По словам эпидемиолога, процент пациентов, ощутивших онемение конечностей после коронавируса, составляет менее 8%. Как предполагают в Роспотребнадзоре, такие симптомы могут быть вызваны сокращением питания нервных волокон в период полного развития болезни, а также сопутствующие заболевания, передает РИА Новости.

Как писал сайт kp.ru, ранее ученые назвали симптомы коронавируса, повышающие риск смерти в шесть раз. По их словам, у более чем 80% пациентов с COVID-19 развивается неврологическая дисфункция. Самый распространенный из поставленных при коронавирусе неврологических диагнозов – острая энцефалопатия.

До этого ученые назвали главный предвестник синдрома хронической усталости после коронавируса.