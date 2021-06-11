Рэперу Элджею грозит лишение водительских прав на два года Фото: Instagram.com

Мировой суд в Москве 23 июня рассмотрит дело рэпера Алексея Узенюка, известного как Элджей, который находился за рулем с признаками алкогольного опьянения, но отказался пройти медосвидетельствование.

«Судебный участок мирового судьи номер 160 зарегистрировал дело о привлечении Узенюка А.К. к административной ответственности по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ», - приводит РИА Новости сообщение суда.

Статья «Невыполнение водителем транспортного средства законного требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения» предусматривает штраф до 30 тысяч рублей с лишением прав на управление транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

Напомним, в конце мая ЦОДД сообщил, что сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, за рулем которого находился Элджей с признаками алкогольного опьянения. Репер отказался пройти медицинское освидетельствование, после чего ЦОДД обратился в прокуратуру и Министерство внутренних дел.