В Москве арестован подозреваемый в разглашении гостайны сотрудник СИЗО-8 Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве был арестован один из сотрудников следственного изолятора № 8 Подмосковья Роман Алексеенко, задержанный на территории торгового центра в Котельниках по подозрению в разглашении государственной тайны.

Как передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах, Алексеенко Романа был уволен со службы. По результатам проверки в отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по статье 286 Уголовного кодекса Российской Федерации о «превышении должностных полномочий».

«Он уволен со службы и арестован одним из столичных судов», - приводит издание слова собеседника. Детали уголовного дела источник не привел.

В пресс-службе Бабушкинского суда Москвы изданию сообщили, что подозреваемый арестован до 3 августа 2021 года.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 5 июня в Котельниках по подозрению в разглашении гостайны был задержан сотрудник СИЗО-8. В ходе задержания у подозреваемого был изъят магнитный носитель информации, который, по предварительным данным Следственного комитета, сотрудник СИЗО собирался передать третьим лицам, не имеющим доступа к государственной тайне.