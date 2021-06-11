Путин подписал закон о служебной тайне в оборонной сфере Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин подписал закон, который вводит понятие служебной тайны в области обороны. Документ в пятницу, 11 июня, опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон вносит изменения в ФЗ «Об обороне». Теперь к категории «конфиденциальной» отнесена информация при реализации мероприятий в оборонной сфере, которая не составляла государственную тайну и не являлась общедоступной.

Служебная тайна в оборонной области – сведения, распространение которых может нанести вред при осуществлении полномочий органами власти по подготовке мероприятий в области обороны.

До этого единственным инструментом, который ограничивал распространение служебной информации, было постановление правительства, действие которого распространялось только на федеральные органы исполнительной власти и подведомственные им организации. С введением нового закона распространение таких сведений ограничивается в том числе для органов власти российских регионов, местных органов, организаций и граждан страны.

В законе также упоминается ответственность за разглашение информации с ограниченным доступом: для граждан штраф составит 500-1000 рублей, для должностных лиц – 4-5 тысяч рублей. Для военных и лиц, призванных на военные сборы, будет действовать дисциплинарная ответственность по Дисциплинарному уставу ВС России.