Байден потерялся в ресторане на саммите G7 Фото: REUTERS

78-летний президент США Джо Байден случайно потерялся на саммите "Большой семерки" (G7).

В британском Корнуолле американский лидер заблудился в ресторане, а поняв, что попал куда-то не туда, выглядел растерянным и стал озираться по сторонам.

Сообщается, что президент Штатов зашел на веранду, где в тот момент находились журналисты. Реакции присутствующих на внезапное появление в ресторане главы Белого дома было воспринято как ошибка, поскольку, скорее всего его там быть не должно было. Об этом инциденте пишут "Известия".

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден подарил премьер-министру Британии Борису Джонсону туристический велосипед и велосипедный шлем. Такой презент, изготовленный по индивидуальному заказу, американский лидер сделал в качестве "жеста дружбы". Заказ выполнила небольшая семейная компания Bilenky Cycle Works.