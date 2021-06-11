Между Самарой и Тольятти начал курсировать скоростной поезд «Ласточка»

Комфортабельный поезд рассчитан на 416 мест, в том числе для маломобильных граждан

В Самаре 11 июня стартовал первый рейс скоростного поезда по маршруту «Самара – Жигулевское море». Губернатор Самарской области принял участие в первом рейсе «Ласточки» вместе с начальником Куйбышевской ЖД – филиала ОАО «РЖД» Вячеславом Дмитриевым.

- Сегодня праздник для двух с половиной миллионов жителей Самарской области. Это действительно первая «ласточка» — наш первый шаг к скоростному железнодорожному сообщению между Самарой и Тольятти, - сказал глава региона.

Губернатор поделился дальнейшими планами и перспективами по созданию скоростной железнодорожной линии, которая соединит Новокуйбышевск, Самару, аэропорт Курумоч и Тольятти.

- Конечно, впереди большая работа по проектированию, по защите проекта, по воплощению его в жизнь, но я уверен, что все у нас получится, - отметил Дмитрий Азаров.

С появлением скоростной «Ласточки» добраться из Самары на Жигулевское море можно будет за 1 час 25 минут. Поезд развивает скорость до 160 км/ч. «Ласточка» будет курсировать 6 раз в день в 07:00, 11:00, 14:00, 18:00, 20:00, 22:00.