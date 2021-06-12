Дания обвинила РФ в нарушении воздушного пространства.
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Дания обвинила Россию в нарушении воздушного пространства. Министерство обороны страны утверждает, что российские самолеты якобы дважды за день нарушили воздушные границы, сообщило агентство Ritzau.
"Российские самолеты нарушили воздушное пространство Дании в районе Борнхольма, и ВВС страны пришлось поднять в воздух авиацию, чтобы урегулировать ситуацию", - сказано в сообщении агентства.
Министр обороны Дании Трине Брамсен пояснила, что военное ведомство пытается выяснить все обстоятельства произошедшего.
"Такое происходит очень редко, так что такая ситуация представляется очень серьезной", - сказала министр.
В свою очередь глава МИД Дании Йеппе Кофод заявил о недопустимости нарушения воздушных границ российскими истребителями.
"Такие действия похожи на умышленные", - написал министр своем Twitter. Он отметил, что в связи с инцидентом будет вызван российский посол для разъяснения ситуации.
Россия неоднократно заявляла, что все полеты самолетов РФ выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами. Российские экипажи не допускают нарушения воздушных границ других стран.