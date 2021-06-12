Ким Чен Ын поздравил Путина с Днем России. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил президента России Владимира Путина с Днем России. В направленном сообщении он отметил стремление развивать двусторонние отношения. Об этом сообщило в субботу Центральное телеграфное агентство Кореи.

"Это общее стремление и желание народов двух стран ценить и развивать дружественные отношения, которые имеют долгую историю и традиции", - говорится в телеграмме Ким Чен Ына.

Корейский лидер также выразил уверенность, что отношения Пхеньяна и Москвы после его первой встречи с Путиным во Владивостоке, будут неуклонно укрепляться во всех сферах. Ким Чен Ин пожелал лично Путину здоровья и успехов в работе.

"Дружественному российскому народу - благополучия и процветания", - написал лидер КНДР.

Ранее с Днем России соотечественников поздравили космонавты МКС. Олег Новицкий и Пётр Дубров отметили, что Россия для всех россиян - это самое родное место на Земле.