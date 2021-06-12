В ГИБДД нашли лазейку, позволяющую водителям не платить штрафы Фото: "КП" Архив

Некоторые водители после смерти своих родственников не торопятся перерегистрировать их машину на себя и пользуются документам уже умершего собственника. Об этом сообщается на сайте Госавтоинспекции по Кировской области.

В ведомстве указали на то, что таким образом водители уклоняются от уплаты налогов и штрафов. «Выявление таких правонарушений осуществляется при ежедневном контроле за дорожным движением инспекторами ДПС и с помощью средств фото-видео фиксации нарушений ПДД», - говорится в сообщении ГИБДД.

В Госавтоинспекции также напомнили россиянам о запрете эксплуатации автомобиля после смерти собственника. Нарушение такого запрета станет причиной привлечение к административной ответственности и штраф до 800 рублей, а также изъятие госномера и документов на машину.

Отмечается, что родственники умершего собственника обязаны обратиться в Госавтоинспекцию, чтобы прекратить учет машины и зарегистрировать ее в законном порядке.