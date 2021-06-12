Замдиректора департамента Минобрнауки РФ Коровина задержан по делу о мошенничестве Фото: Олег ЗОЛОТО

Правоохранительные органы задержали заместителя главы департамента управления делами Министерства образования и науки России Романа Коровина по делу о крупном мошенничестве. Об этом сообщили в Хорошевском суде Москвы, который изберет меру пресечения чиновника.

Как сообщили в суде, Коровин проходит по делу, возбужденному по ч. 2 ст. 159.2 «Мошенничество при получении выплат, по предварительному сговору».

«Следствие ходатайствует об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», - приводит ТАСС сообщение суда, где не уточнили должности задержанного и иных подробностей дела. Издание со ссылкой на правоохранительные органы заявляет, что речь идет о замглавы департамента Минобрнауки России.

Напомним, в конце мая по делу о крупном мошенничестве в Москве были задержаны заместитель руководителя департамента развития фармацевтической промышленности российского Минпромторга Ольга Покидышева и бывший глава данного департамента Ольга Колотилова.