В Москве установили нерабочие дни с 15 по 19 июня 2021 года

В Москве установили нерабочие дни в период с сохранением заработной платы Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве установили нерабочие дни в период с 15 по 19 июня 2021 года с сохранением заработной платы для работников. В исключение попадают организации, деятельность которых не может быть ограничена в соответствии с указом Президента Российской Федерации. Соответствующий указ выпустил мэр столицы Сергей Собянин.

«Предусматривающий нерабочие дни с 15 по 19 июня с сохранением заработной платы для работников. Таким образом, "длинные выходные" в Москве продлятся 9 дней – с 12 по 20 июня», - говорится в заявлении Оперштаба Москвы.

Кроме того, с 13 июня работодателям рекомендуется перевести на дистанционный режим работы не менее 30 процентов работников, а также всех работников в возрасте старше 65 лет и имеющих хронические заболевания, за исключением тех, кто получил прививку от коронавируса. Также советуют принимать меры, направленные на минимизацию очного присутствия работников, и обеспечить проведение мероприятий, направленных на стимулирование вакцинации от COVID-19.

В указе также говорится о том, что в период с 13 по 20 июня временно приостанавливается работа детских игровых комнат и фуд-кортов в торговых центрах и других аналогичных организациях.

Как отмечается, такие меры приняты в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией. Напомним, сегодня, 12 июня, в Москве зарегистрировали 6 701 случай заражения COVID-19. Днем ранее в столице было выявлено 5 853 заразившихся.