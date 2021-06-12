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Здоровье12 июня 2021 15:29

Путин: После второго укола вакциной от коронавируса у меня поднялась температура до 37,2

Наутро побочные эффекты от прививки прошли, сообщил президент
Абдулла ШАКИРОВ
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Путин рассказал, что после второй дозы вакцины против коронавируса у него поднялась температура до 37,2 градуса Фото: Правительство Хабаровского края

Путин рассказал, что после второй дозы вакцины против коронавируса у него поднялась температура до 37,2 градуса Фото: Правительство Хабаровского края

Президент России Владимир Путин на встрече с лауреатами государственных премий за 2020 год рассказал, что после второй дозы вакцины против коронавируса у него поднялась температура до 37,2 градуса.

Российский лидер отметил, что уже утром температура пришла в норму.

«Температура немножко поднялась – 37,2 было. Но это было вечером уже. Утром проснулся и ничего не было», – сказал президент.

Как писал сайт kp.ru, в начале мая этого года Путин рассказал о своем уровне антител после вакцинации. По словам главы государства, у него хорошие показатели по антителам – коэффициент позитивности был равен 15, специалисты оценивают такой уровень как хороший.

Первый компонент вакцины Путину ввели получил 23 марта, второй он получил 14 апреля.