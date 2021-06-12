Гинцбург: Вакцину от COVID-19 для детей зарегистрируют в России 15-20 сентября

Российская вакцина от коронавиурса для детей будет зарегистрирована в стране в сентябре Фото: Олег ЗОЛОТО

Российская вакцина от коронавиурса для детей будет зарегистрирована в стране в сентябре, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Минимальный срок регистрации препарата – до 15 сентября, максимум – до 20 сентября, рассказал он в Кремле во время беседы с президентом России Владимиром Путиным. Препарат будет разрешен для применения гражданами в возрасте от 15 до 17 лет.

По словам главы Центра имени Гамалеи, побочных эффектов при применении вакцины в виде назальных капель среди детей от 8 до 12 лет не выявлено. Гинцбург отметил, что интраназальный препарат «защищает очень хорошо, никакой побочки нет».

Как писал сайт kp.ru, назальную вакцину от коронавируса в России намерены зарегистрировать в 2022 году.

Напомним, 18 января в России стартовала массовая вакцинация населения от коронавируса. Она проводится бесплатно на добровольной основе. На сегодняшний день россиянам доступны три вида препаратов: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». В мае этого года президент России Владимир Путин анонсировал выпуск в оборот четвертой вакцины – «Спутник Лайт».