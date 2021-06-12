Анастасия Павлюченкова проиграла в финале «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова Фото: REUTERS

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова (32-я ракетка мира) проиграла в финале Открытого чемпионата Франции, уступив чешской спортсменке Барборе Крейчиковой (33-я ракетка).

Матч длился три сета, Павлюченкова проиграла со счетом 1:6, 6:2, 4:6. Крейчикова стала первой с 1981 года чешкой, выигравшей «Ролан Гаррос», сообщается на сайте турнира.

Как писал сайт kp.ru, 10 июня 2021 Павлюченкова впервые в карьере вышла в финал «Ролан Гаррос», обыграв словенку Тамару Зиданшек (7:5, 6:3). Теннисистка из Самары стала первой россиянкой с 2015 года, которая добралась до решающего матча «Большого шлема» – тогда это удалось Марии Шараповой, которая в итоге уступила американке Серене Уильямс в финале Ausralian Open.