Не менее 13 человек погибли при обстреле больницы в Сирии. Фото: Александр КОЦ

В сирийском городе Африн погибли по меньшей мере 13 мирных жителей в результате обстрелов со стороны членов Рабочей партии Курдистана (РПК) центра сирийского города Африн и местной больницы. Многие получили ранения. Об этом в субботу сообщило Министерство национальной обороны Турции.

"Террористы, базируюзиеся в районе Тель-Рифат, обстреляли центр города Африн и больницу Шифа из артиллерийских орудий. В результате нападения 13 мирных жителей были убиты, многие получили ранения", - говорится в сообщении оборонного ведомства в Twitter.

По данным Анатолийского агентства, в ходе нападения пострадали не менее 27 человек.

В мае этого года после удара Израиля в сирийской провинции Латакии один человек погиб и еще двое пострадали. Налет был совершен по складу пластиковых изделий.