США заподозрили Россию в краже пособий по безработице на $400 млдр. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

США заподозрили Россию в хищении порядка $400 млрд, отведенных на пособие по безработице.

Специалисты выявили, что для того, чтобы получать эти средства, преступники воровали личные данные американцев или вынуждали их делиться этой информацией, сообщает портал Axios.

Гендиректор аналитической компании LexisNexis Risk Solutions Хейвуд Талков считает, что большая часть денег была похищена злоумышленниками из России, Нигерии и Китая.

«Эти группы определенно поддерживаются государством», — заявил он.

Однако позднее Forbes сообщил, что власти США знали об уязвимости системы для хищений, однако политики рискнули, чтобы хотя бы часть денег попала в руки безработных.

Напомним, что в 2020 году во время первой волны коронавируса, американские США решили поддержать граждан и выплачивать им дополнительно $600 к еженедельному пособию по безработице.

В марте этого года новый президент США Джо Байден подписал указ по стимулированию экономики в период пандемии коронавируса. Так, на поддержку выделялось $1,9 трлн. Таким образом американцы могут расчитывать на государственную поддержку в размере $1400 на человека.