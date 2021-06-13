В Мексике под домом мясника нашли останки 17 человек Фото: REUTERS

Правоохранительные органы в Мехико нашли под домом одного из местных жителей – бывшего мясника, подозреваемого в убийствах, - более 3,5 тысячи фрагментов костей, которые могут принадлежать минимум 17 людям. Об этом в воскресенье, 13 июня, сообщает издание ABC News.

Костные фрагменты множества людей были найдены полицейскими под бетонным полом. По предварительным данным судмедэкспертов, преступник рубил тела на небольшие куски, чтобы избавиться от улик. В прошлом подозреваемый был мясником.

- В соответствии с анализом, в настоящее время найденные фрагменты костей могут принадлежать 17 людям, - говорится в заявлении местной полиции.

Подозреваемый в убийствах мужчина, имя которого не раскрывается, уже задержан. В частности, его подозревают в убийстве жены полицейского — ее тело нашли в доме. Территорию участка дома предполагаемого злоумышленники изучают с 17 мая, правоохранители планируют исследовать весь участок.