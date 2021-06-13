В России 13 июня 2021 выявлено 14 723 случая коронавируса Фото: REUTERS

За минувшие сутки на территории России врачи выявили 14 723 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, заболевшие есть во всех регионах страны. Всего с начала пандемии в государстве заразились 5 208 687 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с эпидемией в воскресенье, 13 июня.

Наибольшее количество новых случаев заражения зафиксировали в Москве (7 704), Московской области (953) и Санкт-Петербурге (862). Сообщается, что у 16,1 процента инфицированных нет никаких симптомов заболевания.

За сутки в России также зарегистрировали 357 летальных исходов из-за коронавируса или осложнений после него. Полностью выздоровели еще 9 166 жителей страны. Всего за время пандемии в России зафиксировано 126 430 летальных исходов, выздоровели 4 801 335 человек.

Как писал сайт kp.ru, в Москве с 12 по 20 июня ввели ряд ограничений из-за осложнения ситуации с пандемией коронавирусной инфекции. Работодателей попросили перевести на удаленку не менее 30% сотрудников, в парках не будут работать аттракционы и пункты прокатов.