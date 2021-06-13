Путин: многие американские компании хотят работать в РФ, но их «за уши вытаскивают» с рынка Фото: REUTERS

Многие компании из Соединенных Штатов хотят работать в России, однако их «за уши вытаскивают» с рынка. Это вряд ли идет на пользу американской экономике, заявил в воскресенье, 13 июня, российский президент Владимир Путин.

- У нас с Соединенными Штатами есть взаимные интересы в области экономики. Многие американские компании хотят работать на территории РФ, но их за уши вытаскивают с нашего рынка. Их места занимают конкуренты, что вряд ли идет на пользу экономике США, - отметил глава государства в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия-1».

Как ранее писал сайт kp.ru, российский президент Владимир Путин также рассказал, чего ожидает от встречи с американским коллегой Джозефом Байденом. Глава государства отметил необходимости восстановить личные контакты и отношения, наладить диалог. По его словам, встреча с американским президентом пройдет «не даром», если по ее итогам получится создать механизмы работы по разным направлениям взаимодействия.