Правительство РФ выделит еще 4,5 миллиарда рублей на детский туристический кэшбэк Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российское правительство направит еще 4,5 миллиарда рублей на частичную компенсацию стоимости детских путевок в летние лагеря. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается в воскресенье, 13 июня, на официальном сайте кабмина.

- Средства полагаются семьям, которые отправляют детей отдыхать с 10 мая по 20 сентября текущего года. Сама туристическая путевка может быть куплена до данного срока, - говорится в сообщении правительства.

Власти напомнили, что компенсации подлежит 50 процентов стоимости отдыха, а максимальный размер возврата – 20 тысяч рублей. Деньги будут автоматически начисляться на карту «Мир» за пять рабочих даней, а оформить заявление на получение выплат можно на едином портале государственных услуг.

Как ранее писал сайт kp.ru, российский лидер Владимир Путин поручил организовать компенсации за детских отдых родителям, купившим путевки до начала действия программы туристического кэшбэка для детей.